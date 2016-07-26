"Воздушное одеяло" над Киевом: концентрация опасных веществ в воздухе столицы превысила норму

05:30, 26 июля 2016
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Смог в Киеве вызван высоким температурным режимом, отсутствием длительных осадков и ветра.

tov-tob.livejournal.com
Уровень загрязнения в столице превышает среднесуточные предельные концентрации / tov-tob.livejournal.com

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации Главного управления Держпродспоживслужбы в г. Киеве, по состоянию на 22-25 июля текущего года уровень загрязнения в столице превышает среднесуточные предельные концентрации (ПДК): диоксида азота - в 2,75-3,25 раза на всех постах, кроме просп. Науки, 37, Гидропарк; формальдегида в 1,0-1,3 раза на пл. Беспрабський, ул. Каунасской, пл. Победы, 98/2, ул. Московской.

По результатам проведенного 25 июля исследований на территориях расположения объектов жилого фонда, общественных зданий, учреждений социального, культурного и бытового назначения максимальные концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы в точках отбора воздуха (пр-т Бажана, 16, ул. Р. Окипной, 4Б, ул. Крещатик, 26) приближались предельно.

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При сохранении высокого температурного режима, при отсутствии длительных осадков и ветра уровень загрязнения атмосферного воздуха будет расти. Это может способствовать обострению хронических болезней верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, аллергическим проявлениям, в том числе бронхиальной астмы у людей.

В связи с этим для уменьшения накопления вредных веществ в воздухе и влияния на здоровье населения Главное управление Держпродспоживслужбы в г. Киеве рекомендует столичной власти, если есть такая возможность, ограничить движение автотранспорта на центральных улицах города, особенно грузового. При этом движение на центральных автомагистралях должно быть непрерывным, без образования заторов.

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Улучшить ситуацию, как утверждают специалисты, можно с помощью ежедневного полива дорог, придомовых территорий и зеленых зон возле домов в утренние и вечерние часы.

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