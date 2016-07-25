Специалисты объяснили появление "воздушного одеяла" над Киевом

Образование дымки над Киевом связано с усложненной циркуляцией воздуха из-за температурных показателей.

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Об этом УНИАН сообщил руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан, объясняя происхождение дымки сегодня утром в столице.

«На сегодняшний день - это исключительно природное явление - температурная инверсия. Это когда нижние слои атмосферы не циркулируют с верхними. Это бывает если температура ночью и днем одинаковая», - сказал Рубан.

По его словам, в народе это явление еще называют «воздушным одеялом».

Рубан сообщил, что над городом в результате этого явления образовался незначительный слой смога, но сейчас он не представляет угрозы здоровью людей.

«Мы сделали замеры, «дымка» сейчас не вредна, поскольку естественная инверсия - это пар, который испаряется из почвы при такой температуре. Но если будет так продолжаться, то действительно она может стать вредной. Смог сформировался почти за сутки при таком атмосферном воздухе. Если не будет изменений, то будем давать рекомендации через Управление чрезвычайных ситуаций в г. Киеве для улучшения ситуации», - отметил Рубан.

По его словам, на сегодня замеры в контрольных точках: в парках, скверах, дворах (на определенных расстояниях от автотрасс) показали, что превышения предельных показателей вредных веществ ни в одной точке нет.

«Что же касается автомагистралей, то здесь есть превышение, но это естественно, поскольку мы живем в мегаполисе. На Бессарабской площади, площади Победы, Московском проспекте - где есть максимальное скопление автотранспорта», - объяснил Рубан.

В целом, заверил он, на сегодняшний день в Киеве удовлетворительное состояние атмосферного воздуха.

«Но если такая ситуация будет и дальше, то будет ухудшение состояния воздуха: будут накапливаться продукты жизнедеятельности в нижнем слое атмосферы», - отметил Рубан.

По его словам, уже сегодня даны рекомендации столичным властям о продлении сроков запрета на въезд большегрузного транспорта в Киев с целью предотвращения загрязнения воздуха.

Рубан рекомендует гражданам, прежде всего, людям с хроническими заболеваниями легких, детям, людям с бронхиальной астмой по возможности не находиться в местах с максимальным скоплением автотранспорта.