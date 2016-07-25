В столице завтра воздух прогреется до +29°, без осадков

19:00, 25 июля 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 июля в Киеве без осадков, температура воздуха днем +29°.

Дідківський Андрій УНИАН
В Киеве завтра до +29° / Дідківський Андрій УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +25°.

Ветер северный и северо-восточный, до 2.3 м/с.

На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами дожди с грозами

Завтра солнце в столице взойдет в 05:17, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 июля, в Украине температура поднимется до +32°. В некоторых областях пройдут дожди.

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