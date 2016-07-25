Во вторник в Украине до +32°, в некоторых областях пройдут дожди (карта)

18:30, 25 июля 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 июля, в Украине температура поднимется до +32°. В некоторых областях пройдут дожди.

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Во вторник в Украине до +32° / 7-themes.com

В Киеве завтра без осадков, ночью +20°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.3 м/с.

На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами дожди с грозами

Во Львове 26 июля ожидается дождь с грозой, ночью +16°, днем +28°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра пройдет гроза. Температура воздуха ночью +18°, днем +30°. Ветер юго-восточный и северо-восточный, до 2.2 м/с.

В Виннице в понедельник без осадков. Температура ночью +16°, днем +28°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +19°, днем +32°, ветер переменный, слабый.

УНИАН
Завтра в Украине практически без осадков / УНИАН

В Харькове в понедельник без осадков, температура ночью +18°, днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +18°, днем +30°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.4 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +18°, днем +30°. Ветер переменный, легкий.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +17°, днем +28°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

В Краматорске в понедельник солнечно, температура ночью +16°, днем +28°, ветер северный и северо-восточный, легкий.

На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел (видео)

В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +16°, днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

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