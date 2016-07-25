Американский штат Вермонт накрыл сильный шторм, есть жертвы

15:38, 25 июля 2016
870
0

В результате сильной бури в штате Вермонт погиб один человек, тысячи людей остались без электроэнергии.

wcax.com Travis Loiselle
В результате сильной бури в штате Вермонт погиб один человек / wcax.com Travis Loiselle

Полицейские сообщили, что из-за сильного ветра на мужчину упало дерево, он погиб, передает The Weather Channel.

Сообщается, что сила ветра в регионе достигала 95 км/ч.

На Гавайи обрушился сильный тропический шторм

В Новой Англии (включает штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт) спасатели получили более 50 сообщений о серьезных повреждений в результате шторма.

В Род-Айленде более 13 тыс. домов остались без электричества.

Напомним, движение по голубой линии метро в Чикаго (США) было приостановлено, поскольку между станциями "Кедзи" и "Расин" ветер сорвал пешеходную дорожку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27°
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей