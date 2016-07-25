Американский штат Вермонт накрыл сильный шторм, есть жертвы

В результате сильной бури в штате Вермонт погиб один человек, тысячи людей остались без электроэнергии.

В результате сильной бури в штате Вермонт погиб один человек / wcax.com Travis Loiselle

Полицейские сообщили, что из-за сильного ветра на мужчину упало дерево, он погиб, передает The Weather Channel.

Сообщается, что сила ветра в регионе достигала 95 км/ч.

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В Новой Англии (включает штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт) спасатели получили более 50 сообщений о серьезных повреждений в результате шторма.

В Род-Айленде более 13 тыс. домов остались без электричества.

Напомним, движение по голубой линии метро в Чикаго (США) было приостановлено, поскольку между станциями "Кедзи" и "Расин" ветер сорвал пешеходную дорожку.