В результате наводнения в Китае погибли не менее 164 человек

14:24, 25 июля 2016
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Еще 125 числятся пропавшими без вести.

Reuters
Reuters

По меньшей мере 164 человека погибли в десяти регионах Китая в результате ливней и вызванных ими наводнений, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Сина".

Еще 125 жителей числятся пропавшими без вести.

Число жертв наводнения в Китае превысило 150 человек

Ударом стихии затронуты в общей сложности 14,8 млн человек, еще 514 тыс. жителей эвакуированы из опасных районов. По меньшей мере 125 тыс. временно перемещенных лиц лишились крова. Стихия уничтожила 126 тыс. зданий, еще 344 тыс. построек получили различные повреждения.

Прямой экономический ущерб от бедствия уже достиг 4,66 млрд долларов.

Напомним, в индийском штате Западная Бенгалия в воскресенье выпало наибольшее количество осадков за 20 лет.

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