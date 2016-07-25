На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами дожди с грозами
Сегодня и во вторник на дорогах Украины местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +28°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, небольшая облачность.
На трассе Киев - Ужгород осадков не ожидается, температура в дороге +27° … +31°. Во вторник ожидается дождь с грозой, температура до +31°.
Погода на неделю: в Украине жара до +35°, практически без осадков
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, без осадков. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +30°.
В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +29°. 26 июля путешествующих по этому маршруту в Харьковской области будут ожидать дожди с грозами, температура +28°… +29°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +27° … +29°. По данному направлению во вторник небольшая облачность, температура до +31°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+35°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +13°
-
Киев+28°... +16°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+23°... +13°
-
Львов+22°... +14°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+31°... +16°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+21°... +14°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+30°... +18°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+21°... +16°