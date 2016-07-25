На украинских дорогах температура поднимется до +32°, местами дожди с грозами

Сегодня и во вторник на дорогах Украины местами пройдут дожди с грозами, температура до +32°.

На дорогах Украины температура до +32° / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +28°… +32°. Завтра на этом маршруте температура до +32°, небольшая облачность.

На трассе Киев - Ужгород осадков не ожидается, температура в дороге +27° … +31°. Во вторник ожидается дождь с грозой, температура до +31°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +29°, без осадков. Завтра на данном маршруте малооблачно, температура до +30°.

В направлении Харькова сегодня практически без осадков. Температура в дороге до +29°. 26 июля путешествующих по этому маршруту в Харьковской области будут ожидать дожди с грозами, температура +28°… +29°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня без осадков, температура +27° … +29°. По данному направлению во вторник небольшая облачность, температура до +31°.

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