На востоке Индии выпало рекордное количество осадков

В индийском штате Западная Бенгалия в воскресенье выпало наибольшее количество осадков за 20 лет.

Reuters

В нескольких регионах Западной Бенгалии в воскресенье, 24 июля, выпало рекордное за 20 лет количество осадков, из-за чего многие населенные пункты оказались затопленными, передает The Times of India.

Спасатели эвакуировали тысячи людей, уровень воды в реках превысил критические значения. Ситуация может ухудшиться, поскольку синоптики прогнозируют, что ливень продолжится и 25 июля.

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По данным метеобюро, в округе Силигури выпало наибольшее за 20 лет количество осадков - 337 мм за сутки.

Напомним, ливень, который продолжался несколько дней, вызвал в индийском штате Аруначал-Прадеш оползни.