Шторм остановил работу метро в Чикаго (видео)

Сильный ветер повредил платформу метро в Чикаго (США), из-за чего движение поездов было приостановлено.

Сильный ветер повредил платформу метро в Чикаго / Dylan Doppeit, The Weather Channel

Движение по голубой линии метро в Чикаго было приостановлено, поскольку между станциями "Кедзи" и "Расин" ветер сорвал пешеходную дорожку, передает The Weather Cahnnel.

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Сообщается, что из-за инцидента никто не пострадал. В то же время в округе Кук более 24 тыс. человек остались без электричества.

Напомним, тропический шторм "Дарби" обрушился на Гавайи.

Больше всего проблем доставляет сильный дождь: ожидается, что к тому времени, как шторм затихнет, выпадет до 400 мм осадков. Учитывая рельеф Гавайев, это может вызвать наводнения и оползни.