Шторм остановил работу метро в Чикаго (видео)

11:46, 25 июля 2016
943
0

Сильный ветер повредил платформу метро в Чикаго (США), из-за чего движение поездов было приостановлено. 

Dylan Doppeit, The Weather Channel
Сильный ветер повредил платформу метро в Чикаго / Dylan Doppeit, The Weather Channel

Движение по голубой линии метро в Чикаго было приостановлено, поскольку между станциями "Кедзи" и "Расин" ветер сорвал пешеходную дорожку, передает The Weather Cahnnel

Жертвами шторма в Миннесоте стали два человека

Сообщается, что из-за инцидента никто не пострадал. В то же время в округе Кук более 24 тыс. человек остались без электричества.

Напомним, тропический шторм "Дарби" обрушился на Гавайи.

Больше всего проблем доставляет сильный дождь: ожидается, что к тому времени, как шторм затихнет, выпадет до 400 мм осадков. Учитывая рельеф Гавайев, это может вызвать наводнения и оползни.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей