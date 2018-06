Шторм остановил работу метро в Чикаго (видео)

Движение по голубой линии метро в Чикаго было приостановлено, поскольку между станциями "Кедзи" и "Расин" ветер сорвал пешеходную дорожку, передает The Weather Cahnnel.

Сообщается, что из-за инцидента никто не пострадал. В то же время в округе Кук более 24 тыс. человек остались без электричества.

Just passed the L collapsing at Racine on 290- unbelievable! #storms @BenBradleyABC7 @jerrytaft pic.twitter.com/nC2tXuUXqo