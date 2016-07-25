Погода на неделю: в Украине жара до +35°, практически без осадков

10:41, 25 июля 2016
2695
0

На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура до +35°.

igormelika.com.ua/
На этой неделе в Украине до +35° / igormelika.com.ua

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +32°.

Во вторник, 26 июля, в Волынской и Луганской областях ожидаются дожди. Температура днем +28°...+32°.

В Украине сегодня до +32°, в некоторых областях пройдут дожди (карта)

В среду, 27 июля, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +15°...+21°, днем до +33°. 

В четверг в некоторых регионах пройдут ливни, ночью +16°...+21°, днем до +33°. 

В пятницу на западе пройдут дожди с грозами. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +26°...+34°.

В субботу в Украине местами пройдут дожди. Температура ночью +15°...+21°, днем до +35°.

В воскресенье в некоторых областях ожидаются осадки, температура ночью +13°...+20°, днем до +35°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей