Погода на неделю: в Украине жара до +35°, практически без осадков

На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура до +35°.

На этой неделе в Украине до +35° / igormelika.com.ua

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +32°.

Во вторник, 26 июля, в Волынской и Луганской областях ожидаются дожди. Температура днем +28°...+32°.

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В среду, 27 июля, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +15°...+21°, днем до +33°.

В четверг в некоторых регионах пройдут ливни, ночью +16°...+21°, днем до +33°.

В пятницу на западе пройдут дожди с грозами. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +26°...+34°.

В субботу в Украине местами пройдут дожди. Температура ночью +15°...+21°, днем до +35°.

В воскресенье в некоторых областях ожидаются осадки, температура ночью +13°...+20°, днем до +35°.

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