Погода на неделю: в Украине жара до +35°, практически без осадков
На этой неделе в Украине будет практически без осадков, температура до +35°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине практически без осадков, температура днем поднимется до +32°.
Во вторник, 26 июля, в Волынской и Луганской областях ожидаются дожди. Температура днем +28°...+32°.
В Украине сегодня до +32°, в некоторых областях пройдут дожди (карта)
В среду, 27 июля, в большинстве украинских областей без осадков. Температура ночью +15°...+21°, днем до +33°.
В четверг в некоторых регионах пройдут ливни, ночью +16°...+21°, днем до +33°.
В пятницу на западе пройдут дожди с грозами. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +26°...+34°.
В субботу в Украине местами пройдут дожди. Температура ночью +15°...+21°, днем до +35°.
В воскресенье в некоторых областях ожидаются осадки, температура ночью +13°...+20°, днем до +35°.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°