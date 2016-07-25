На Гавайи обрушился сильный тропический шторм
Ветер достигает 80 км/ч.
Тропический шторм "Дарби" обрушился на Гавайи (США). Ветер достигал 80 км/ч, но сейчас он ослабевает, передает Al Jazeera.
Больше всего проблем доставляет сильный дождь: ожидается, что к тому времени, как шторм затихнет, выпадет до 400 мм осадков. Учитывая рельеф Гавайев, это может вызвать наводнения и оползни.
Сильный шторм обрушился на Австралию
На Гавайских островах редко бывают тропические штормы или ураганы. К примеру, нанешний "Дарби" является лишь пятым штормом с 1949 года.
Напомним, красный - наивысший уровень паводковой угрозы объявлен в городе Хулудао (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), где за сутки выпало 394 мм осадков (две четверти месячной нормы).
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