Сегодня в Киеве до +28°, осадков не ожидается

08:30, 25 июля 2016
926
0

Согласно данным Погода УНИАН , 25 июля в столице воздух прогреется до +28°, осадков не ожидается. 

gloss.ua
В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел (видео)

Сегодня солнце в столице взошло в 05:16, а закатится в 20:51.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 июля, в Украине местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +32°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей