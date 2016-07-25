Сегодня в Киеве до +28°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН , 25 июля в столице воздух прогреется до +28°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / gloss.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:16, а закатится в 20:51.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 июля, в Украине местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +32°.

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