В Украине сегодня до +32°, в некоторых областях пройдут дожди (карта)

08:06, 25 июля 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 25 июля, в Украине местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +32°.

rachelpiersigphotography.com
В Украине сегодня до +32° / rachelpiersigphotography.com

В столице сегодня без осадков, днем +28°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Во Львове 25 июля малооблачно, температура воздуха днем +28°. Ветер северный и северо-восточный, легкий. 

В Луцке сегодня осадков не ожидается. Температура воздуха днем +29°. Ветер переменный, до 1.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник небольшая облачность. Температура +27°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +30°, ветер переменный, до 3.7 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +28°, ветер северный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +29°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +28°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.4 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +27°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

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В Северодонецке сегодня пройдет гроза, температура днем +25°. Ветер северный и северо-западный, до 3.2 м/с.

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