На музыкальном фестивале в России молния убила мужчину во время разговора по телефону

04:03, 25 июля 2016
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Во время международного музыкального фестиваля Alfa Future People (AFP) в рабочем поселке Большое Козино Нижегородской области один из гостей погиб от удара молнии, еще две женщины получили ранения.

Фото УНИАН
Молния попала в мужчину на открытом участке  / Фото УНИАН

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

По словам организаторов фестиваля, молния попала в мужчину на открытом участке поля.

В Черкасской области в результате попадания молнии горел жилой дом

«Вероятность попадания молнии в человека, находящегося в чистом поле, никак не связана с тем, находится он на массовом мероприятии или нет. Тем более что поле, как уже отмечалось, на момент трагедии было практически безлюдным», - уточнили организаторы AFP.

Сотрудники регионального СК сообщили, что молния ударила в мужчину, когда тот говорил по телефону.

Пострадавшие женщины доставлены в больницу. На месте происшествия работают бригады МЧС и полиции.

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