На музыкальном фестивале в России молния убила мужчину во время разговора по телефону
Во время международного музыкального фестиваля Alfa Future People (AFP) в рабочем поселке Большое Козино Нижегородской области один из гостей погиб от удара молнии, еще две женщины получили ранения.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
По словам организаторов фестиваля, молния попала в мужчину на открытом участке поля.
В Черкасской области в результате попадания молнии горел жилой дом
«Вероятность попадания молнии в человека, находящегося в чистом поле, никак не связана с тем, находится он на массовом мероприятии или нет. Тем более что поле, как уже отмечалось, на момент трагедии было практически безлюдным», - уточнили организаторы AFP.
Сотрудники регионального СК сообщили, что молния ударила в мужчину, когда тот говорил по телефону.
Пострадавшие женщины доставлены в больницу. На месте происшествия работают бригады МЧС и полиции.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+35°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +13°
-
Киев+28°... +16°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+23°... +13°
-
Львов+22°... +14°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+31°... +16°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+21°... +14°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+30°... +18°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+21°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 61 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей