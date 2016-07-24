Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в некоторых регионах Украины

По прогнозам Укргидрометцентра, в южной части Украины, местами в Кировоградской и Днепропетровской областях до 29 июля сохранится чрезвычайная (5-го класса) пожарная опасность.

REUTERS

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В связи с этим ГСЧС просит граждан в этот период особенно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности, по возможности не посещать лесные массивы и ни в коем случае не раскладывать костры в лесах.

Напомним, согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.