В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуированы несколько сотен человек

13:46, 24 июля 2016
901
0

В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров, разгоревшихся к северу от Лос-Анджелеса, несколько сотен человек были вынуждены были покинуть свои дома.

REUTERS
REUTERS

Как сообщается, огонь движется очень быстро и уже охватил большие участки. А дым от пожаров настолько густой, что зачастую из-за него не видно солнца, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В национальном парке эвакуируют около 400 экзотических животных, в том числе бенгальских тигров.

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали более 2 тысяч человек

В тушении пожаров принимают участие несколько сотен пожарных, а также вертолеты и самолеты.

Этим летом в Калифорнии часто происходят лесные пожары, вызванные продолжающейся несколько лет засухой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27°
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей