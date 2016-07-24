В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуированы несколько сотен человек

В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров, разгоревшихся к северу от Лос-Анджелеса, несколько сотен человек были вынуждены были покинуть свои дома.

REUTERS

Как сообщается, огонь движется очень быстро и уже охватил большие участки. А дым от пожаров настолько густой, что зачастую из-за него не видно солнца, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В национальном парке эвакуируют около 400 экзотических животных, в том числе бенгальских тигров.

Читайте также Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали более 2 тысяч человек

В тушении пожаров принимают участие несколько сотен пожарных, а также вертолеты и самолеты.

Этим летом в Калифорнии часто происходят лесные пожары, вызванные продолжающейся несколько лет засухой.