В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуированы несколько сотен человек
В американском штате Калифорния из-за лесных пожаров, разгоревшихся к северу от Лос-Анджелеса, несколько сотен человек были вынуждены были покинуть свои дома.
Как сообщается, огонь движется очень быстро и уже охватил большие участки. А дым от пожаров настолько густой, что зачастую из-за него не видно солнца, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В национальном парке эвакуируют около 400 экзотических животных, в том числе бенгальских тигров.
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали более 2 тысяч человек
В тушении пожаров принимают участие несколько сотен пожарных, а также вертолеты и самолеты.
Этим летом в Калифорнии часто происходят лесные пожары, вызванные продолжающейся несколько лет засухой.
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