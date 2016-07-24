Число жертв наводнения в Китае превысило 150 человек

06:07, 24 июля 2016
1416
0

Более 150 человек погибли в результате наводнения в северных и центральных районах Китая.

REUTERS
REUTERS

Около 114 человек погибли в провинции Хэбей, 111 числятся пропавшими, по меньшей мере 53 тысячи домов были разрушены, передает Русская служба Би-би-си.

В городе Синтай, где погибли 25 человек, люди вышли на демонстрацию, обвинив власти в отсутствии предупреждений о наводнении и недостаточных усилиях по спасению людей. Тысячи жителей деревень перекрыли дорогу, однако полиция разогнала их.

В провинции Хэнань погибли не меньше 15 человек, были эвакуированы 72 тысячи человек.

Проливные дожди не прекращаются в разных районах Китая с конца июня. Особенно сложная обстановка наблюдается в регионах в бассейне реки Янцзы. Жертвами наводнений, сходов селей и оползней за это лето в Китае стали более 200 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27°
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей