Число жертв наводнения в Китае превысило 150 человек
Более 150 человек погибли в результате наводнения в северных и центральных районах Китая.
Около 114 человек погибли в провинции Хэбей, 111 числятся пропавшими, по меньшей мере 53 тысячи домов были разрушены, передает Русская служба Би-би-си.
В городе Синтай, где погибли 25 человек, люди вышли на демонстрацию, обвинив власти в отсутствии предупреждений о наводнении и недостаточных усилиях по спасению людей. Тысячи жителей деревень перекрыли дорогу, однако полиция разогнала их.
В провинции Хэнань погибли не меньше 15 человек, были эвакуированы 72 тысячи человек.
Проливные дожди не прекращаются в разных районах Китая с конца июня. Особенно сложная обстановка наблюдается в регионах в бассейне реки Янцзы. Жертвами наводнений, сходов селей и оползней за это лето в Китае стали более 200 человек.
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