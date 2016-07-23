В Китае с начала недели из-за наводнения погибли 78 человек, более 90 пропали без вести

Около 16 млн жителей Китая были вынуждены покинуть свои дома из-за проливных дождей в районах, отличающихся засушливым климатом.

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В Китае с начала текущей недели в результате наводнения по меньшей мере 78 человек погибли и более 90 человек пропали без вести.

Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на власти страны.

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Около 16 млн жителей Китая были вынуждены покинуть свои дома из-за проливных дождей в районах, отличающихся засушливым климатом. Сильнее всего пострадали провинции Хэбэй и Хэнань.

В провинции Хэбэй на северо-востоке страны погибли по меньшей мере 36 человек. В провинции Хэнань в центральной части страны жертвами наводнения стали 15 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.

По данным полиции, большого числа жертв удалось бы избежать, если бы не произошло прорыва речной дамбы в районе города Тяньмэнь провинции Хубэй. В то же время местные жители утверждают, что власти их не предупредили заблаговременно о надвигающейся стихии, из-за чего они не успели покинуть опасный район.

Наводнение уничтожило урожай на площади в 1,5 млн га, потери оцениваются в 3 млрд долларов (20 млрд юаней).

Проливные дожди не прекращаются в разных районах Китая с конца июня. Особенно сложная обстановка наблюдается в регионах в бассейне реки Янцзы. Жертвами наводнений, сходов селей и оползней за это лето в Китае стали более 200 человек.