В Китае дожди затопили город Хулудао

Красный - наивысший уровень паводковой угрозы объявлен в городе Хулудао (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), где за минувшие сутки выпало 394 мм осадков (две четверти месячной нормы).

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Синьхуа".

"Многие городские районы затоплены, автомобили покрыты водой", - говорится в сообщении.

Дожди вынудили власти эвакуировать 12 тыс. местных жителей. Повреждено более 3 тыс. домов, размыто 363 км дорог, разрушено 128 мостов.

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В провинции нарушено энергоснабжение, частично прервано железнодорожное сообщение.

Напомним, из-за тайфуна "Непартак" в Китае погибли 69 человек.