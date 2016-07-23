В Китае дожди затопили город Хулудао

04:45, 23 июля 2016
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Красный - наивысший уровень паводковой угрозы объявлен в городе Хулудао (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), где за минувшие сутки выпало 394 мм осадков (две четверти месячной нормы).

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Синьхуа".

"Многие городские районы затоплены, автомобили покрыты водой", - говорится в сообщении.

Дожди вынудили власти эвакуировать 12 тыс. местных жителей. Повреждено более 3 тыс. домов, размыто 363 км дорог, разрушено 128 мостов.

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В провинции нарушено энергоснабжение, частично прервано железнодорожное сообщение.

Напомним, из-за тайфуна "Непартак" в Китае погибли 69 человек.

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