Количество жертв наводнения в Китае увеличилось до 15

Еще восемь человек считаются пропавшими без вести.

Reuters

В китайской провинции Хэнань от вызванных затяжными ливнями наводнений и оползней на этой неделе погибли 15 человек, еще восемь считаются пропавшими без вести.

Об этом в пятницу сообщило Министерство гражданской администрации КНР, передает ТАСС.

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В провинции объявлен четвертый уровень паводковой опасности, который предполагает круглосуточную готовность сил по реагированию на чрезвычайные ситуации, постоянный контроль и восстановление в случае необходимости защитных сооружений, выделение вспомогательных материалов и средств в течение 48 часов.

Напомним, из-за прорыва плотины в центральном Китае пришлось эвакуировать около 34 тысяч жителей подверженных затоплению районов. Поврежденный участок дамбы увеличивается, уровень воды продолжает расти.