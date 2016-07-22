Количество жертв наводнения в Китае увеличилось до 15
Еще восемь человек считаются пропавшими без вести.
В китайской провинции Хэнань от вызванных затяжными ливнями наводнений и оползней на этой неделе погибли 15 человек, еще восемь считаются пропавшими без вести.
Об этом в пятницу сообщило Министерство гражданской администрации КНР, передает ТАСС.
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В провинции объявлен четвертый уровень паводковой опасности, который предполагает круглосуточную готовность сил по реагированию на чрезвычайные ситуации, постоянный контроль и восстановление в случае необходимости защитных сооружений, выделение вспомогательных материалов и средств в течение 48 часов.
Напомним, из-за прорыва плотины в центральном Китае пришлось эвакуировать около 34 тысяч жителей подверженных затоплению районов. Поврежденный участок дамбы увеличивается, уровень воды продолжает расти.
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