Сильный шторм обрушился на Австралию

Проливные дожди и сильный ветер обрушились на австралийский штат Виктория.

Reuters

В Мельбурне порывы ветра достигали 85 км в час, передает The New Daily. Шторм повалил деревья и разрушил крыши многих зданий.

По прогнозам синоптиков, дальше шторм будет усиливаться - порывы ветра достигнут 120 км/ч.

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Кроме того, сильные дожди в регионе могут вызвать наводнения. В связи с непогодой спасатели просят местных жителей быть осторожными.

Отмечается, что шторм продлится до начала следующей недели.

Напомним, тропический воздух принес дожди и рекордно высокие для зимы температуры в Австралию.

В Канберре воздух прогрелся до 18.8 градусов тепла по Цельсию, что является рекордным показателем за 41 год.