Сильный шторм обрушился на Австралию

15:28, 22 июля 2016
955
0

Проливные дожди и сильный ветер обрушились на австралийский штат Виктория. 

Reuters
Reuters

В Мельбурне порывы ветра достигали 85 км в час, передает The New Daily. Шторм повалил деревья и разрушил крыши многих зданий.

По прогнозам синоптиков, дальше шторм будет усиливаться - порывы ветра достигнут 120 км/ч.

Жертвами шторма в Миннесоте стали два человека

Кроме того, сильные дожди в регионе могут вызвать наводнения. В связи с непогодой спасатели просят местных жителей быть осторожными.  

Отмечается, что шторм продлится до начала следующей недели.

Напомним, тропический воздух принес дожди и рекордно высокие для зимы температуры в Австралию.

В Канберре воздух прогрелся до 18.8 градусов тепла по Цельсию, что является рекордным показателем за 41 год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей