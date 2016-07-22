Непрекращающийся ливень вызвал многочисленные оползни в Индии

Ливень, который продолжается вот уже несколько дней, вызвал в индийском штате Аруначал-Прадеш оползни.

Reuters

Как сообщает indianexpress.com, из-за непогоды повреждены здания, нарушено электро- и водоснабжение.

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Некоторые поселки и вовсе остались отрезанными от остальной части страны из-за многочисленных оползней.

Напомним, проливные дожди, которые заливают китайскую провинцию Хэйбей в последние дни, стали причиной гибели 14 человек.