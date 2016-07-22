Непрекращающийся ливень вызвал многочисленные оползни в Индии

14:37, 22 июля 2016
799
0

Ливень, который продолжается вот уже несколько дней, вызвал в индийском штате Аруначал-Прадеш оползни.

Reuters
Reuters

Как сообщает indianexpress.com, из-за непогоды повреждены здания, нарушено электро- и водоснабжение.

С начала года в результате наводнений в Китае погибли 237 человек

Некоторые поселки и вовсе остались отрезанными от остальной части страны из-за многочисленных оползней.

Напомним, проливные дожди, которые заливают китайскую провинцию Хэйбей в последние дни, стали причиной гибели 14 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей