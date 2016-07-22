Киев установил новый температурный рекорд: самое холодное 21 июля за всю историю наблюдений

21 июля оказалось самым холодным днем за 136 лет наблюдений в столице

Киев установил новый температурный рекорд / УНИАН

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

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По данным метеостанции 21 июля в столице температура не поднялась выше +18,2°С, а это значит, что было холоднее на 0,2°С, чем в этот день в 1971 году.

Всего с начала года в Киеве уже зафиксировано 28 температурных рекордов.