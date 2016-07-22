Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

До следующей пятницы в некоторых областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"23-29 июля в южной части, местами в Кировоградской и Днепропетровской областях сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в эти выходные в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.