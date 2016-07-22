На украинских дорогах пройдут дожди, температура до +30°

13:00, 22 июля 2016
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На дорогах Украины температура поднимется до +30°. Во многих областях пройдут дожди. 

УНИАН
Во многих областях Украины пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +30°. Завтра на этом небольшая облачность. Температура в субботу +24°...+29°. В воскресенье на одесском направлении осадков не ожидается, до +30°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, температура в дороге +19°... +28°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, во Львовской области возможен дождь, температура до +29°. В воскресенье на этом направлении без осадков, температура в дороге +25°...+30°.

На выходных в Украине до +30°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)

На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет дождь. Температура в дороге +18°...+20°.  Завтра путешествующих по этому маршруту также буду ожидать осадки, температура +23°...+24°.  В воскресенье преимущественно без осадков, до +26°.  

На Мариупольском направлении пройдут дожди, температура +18°...+28°. Завтра по этому маршруту также ожидаются осадки. В воскресенье небольшая облачность, температура поднимется до +27°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня преимущественно без осадков. Температура в дороге до +20°… +27°. В субботу на этом маршруте небольшая облачность. В воскресенье в Житомирской области ожидается гроза, температура до 29 градусов тепла.

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