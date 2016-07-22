На украинских дорогах пройдут дожди, температура до +30°
На дорогах Украины температура поднимется до +30°. Во многих областях пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +30°. Завтра на этом небольшая облачность. Температура в субботу +24°...+29°. В воскресенье на одесском направлении осадков не ожидается, до +30°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня малооблачно, температура в дороге +19°... +28°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, во Львовской области возможен дождь, температура до +29°. В воскресенье на этом направлении без осадков, температура в дороге +25°...+30°.
На выходных в Украине до +30°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня пройдет дождь. Температура в дороге +18°...+20°. Завтра путешествующих по этому маршруту также буду ожидать осадки, температура +23°...+24°. В воскресенье преимущественно без осадков, до +26°.
На Мариупольском направлении пройдут дожди, температура +18°...+28°. Завтра по этому маршруту также ожидаются осадки. В воскресенье небольшая облачность, температура поднимется до +27°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня преимущественно без осадков. Температура в дороге до +20°… +27°. В субботу на этом маршруте небольшая облачность. В воскресенье в Житомирской области ожидается гроза, температура до 29 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°