На выходных в Украине до +30°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)

12:00, 22 июля 2016
1510
0

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

REUTERS
REUTERS

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +24°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +17°...+25°.

Во Львове завтра малооблачно, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье также без осадков, +15°...+27°.

Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +15°, днем +24°. В воскресенье ночью +15°, днем +27°.

Сегодня в Украине до +30°, местами пройдут дожди (карта)

В Виннице без осадков, температура воздуха в субботу +16°...+23°. В воскресенье до +26°. 

Одесситам на завтра небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье также без осадков, температура +17°...+30°.

УНИАН
Прогноз на 23 июля / УНИАН
УНИАН
Прогноз на 24 июля / УНИАН

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье +16°...+25°, гроза.

В Днепре завтра без осадков. Температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье малооблачно, температура воздуха +16°...+26°.

В Симферополе завтра без осадков, +17°...+27°. В воскресенье +18°...+28°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +26°.

В Краматорске в субботу дождь, температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье температура до +25°, ожидаются осадки.

В Северодонецке завтра небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье +14°...+25°, также пойдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье без осадков, ночью +16°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу облачно, температура +24°. В воскресенье синоптики малооблачно, температура днем +25°.

В Сваляве завтра солнечно, +26°, в вокресенье небольшая облачность, температура воздуха +14° …+27°.

В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +29°.

На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел (видео)

В Бердянске в субботу будет малооблачно, температура до +27°. В воскресенье также без осадков, температура до +26°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей