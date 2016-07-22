На выходных в Украине до +30°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +24°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +17°...+25°.
Во Львове завтра малооблачно, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье также без осадков, +15°...+27°.
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +15°, днем +24°. В воскресенье ночью +15°, днем +27°.
Сегодня в Украине до +30°, местами пройдут дожди (карта)
В Виннице без осадков, температура воздуха в субботу +16°...+23°. В воскресенье до +26°.
Одесситам на завтра небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье также без осадков, температура +17°...+30°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье +16°...+25°, гроза.
В Днепре завтра без осадков. Температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье малооблачно, температура воздуха +16°...+26°.
В Симферополе завтра без осадков, +17°...+27°. В воскресенье +18°...+28°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +26°.
В Краматорске в субботу дождь, температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье температура до +25°, ожидаются осадки.
В Северодонецке завтра небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье +14°...+25°, также пойдет дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье без осадков, ночью +16°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу облачно, температура +24°. В воскресенье синоптики малооблачно, температура днем +25°.
В Сваляве завтра солнечно, +26°, в вокресенье небольшая облачность, температура воздуха +14° …+27°.
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +29°.
На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел (видео)
В Бердянске в субботу будет малооблачно, температура до +27°. В воскресенье также без осадков, температура до +26°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+35°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +13°
-
Киев+28°... +16°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+23°... +13°
-
Львов+22°... +14°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+31°... +16°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+21°... +14°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+30°... +18°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+21°... +16°