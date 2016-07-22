На выходных в Украине до +30°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

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В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +16°, днем +24°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +17°...+25°.

Во Львове завтра малооблачно, ночью +14°, днем +24°. В воскресенье также без осадков, +15°...+27°.

Жителям Луцка синоптики обещают на выходных небольшую облачность. Температура воздуха в субботу ночью +15°, днем +24°. В воскресенье ночью +15°, днем +27°.

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В Виннице без осадков, температура воздуха в субботу +16°...+23°. В воскресенье до +26°.

Одесситам на завтра небольшую облачность, температура ночью +17°, днем +29°. В воскресенье также без осадков, температура +17°...+30°.

Прогноз на 23 июля / УНИАН

Прогноз на 24 июля / УНИАН

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +14°, днем +23°. В воскресенье +16°...+25°, гроза.

В Днепре завтра без осадков. Температура ночью +15°, днем +26°. В воскресенье малооблачно, температура воздуха +16°...+26°.

В Симферополе завтра без осадков, +17°...+27°. В воскресенье +18°...+28°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +18°, днем +28°. В воскресенье без осадков, температура поднимется до +26°.

В Краматорске в субботу дождь, температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье температура до +25°, ожидаются осадки.

В Северодонецке завтра небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +27°. В воскресенье +14°...+25°, также пойдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +21°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье без осадков, ночью +16°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу облачно, температура +24°. В воскресенье синоптики малооблачно, температура днем +25°.

В Сваляве завтра солнечно, +26°, в вокресенье небольшая облачность, температура воздуха +14° …+27°.

В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +29°.

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В Бердянске в субботу будет малооблачно, температура до +27°. В воскресенье также без осадков, температура до +26°.

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