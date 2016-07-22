Жертвами шторма в Миннесоте стали два человека

10:40, 22 июля 2016
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В результате сильного шторма, который обрушился на американский штат Миннесота (США) в четверг, погибли два человек.

brainerddispatch.com
Шторм в Миннесоте привел к жертвам / brainerddispatch.com

Как сообщает startribune.com, из-за сильного ветра дерево упало на палатку бойскаутов, два человека погибли, еще двое получили серьезные травмы.

В американском штате Нью-Джерси прошел сильный шторм, есть жертвы (видео)

Спасательная операция проходила сложно, поскольку поваленные деревья перекрыли дороги.

Как сообщал УНИАН, в городе Дулут (США) местные власти просят жителей не выходить на улицы из-за непогоды.

Ветер, скорость которого достигала 112 км/ч, повалил деревья и повредил линии электропередач.

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