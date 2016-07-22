В результате схода лавины в Перу погибли три человека
По меньшей мере четыре человека из группы в составе перуанских, мексиканских и испанских альпинистов оказались погребены под лавиной на горе Уаскаран в Перу.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Мексики, передает ТАСС.
Лавина сошла на спортсменов во вторник. Высота горы Уаскаран, находящейся в Андах, достигает 6,76 тыс. метров. Она считается самой высокой в Перу и четвертой по этому показателю во всей Южной Америке.
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Перуанским спасателям удалось найти тела трех альпинистов, погибших в результате схода лавины.
Как сообщил глава местного отделения Ассоциации горных гидов Перу Рафаэль Фигероа Чаве, еще один перуанский спортсмен считается пропавшим без вести.
Жертвами лавины стали двое мексиканцев и один перуанец.
Пятеро альпинистов были спасены, четверо из них в настоящее время находятся в больнице. Всего в состав группы входили двое испанцев, трое мексиканцев и четверо перуанцев.
Лавина сошла на спортсменов во вторник. Высота горы Уаскаран, находящейся в Андах, достигает 6,76 тыс. метров. Она считается самой высокой в Перу и четвертой по этому показателю во всей Южной Америке.
Напомним, в южной части Перуанских Анд объявлено чрезвычайное положение после того, как у местных жителей от холода погибли тысячи животных.
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