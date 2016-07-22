В результате схода лавины в Перу погибли три человека

09:29, 22 июля 2016
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По меньшей мере четыре человека из группы в составе перуанских, мексиканских и испанских альпинистов оказались погребены под лавиной на горе Уаскаран в Перу. 

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В результате схода лавины в Перу погибли три человека / photos4.meetupstatic.com

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Мексики, передает ТАСС.

Лавина сошла на спортсменов во вторник. Высота горы Уаскаран, находящейся в Андах, достигает 6,76 тыс. метров. Она считается самой высокой в Перу и четвертой по этому показателю во всей Южной Америке.

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Перуанским спасателям удалось найти тела трех альпинистов, погибших в результате схода лавины.

Как сообщил глава местного отделения Ассоциации горных гидов Перу Рафаэль Фигероа Чаве, еще один перуанский спортсмен считается пропавшим без вести.

Жертвами лавины стали двое мексиканцев и один перуанец.

Пятеро альпинистов были спасены, четверо из них в настоящее время находятся в больнице. Всего в состав группы входили двое испанцев, трое мексиканцев и четверо перуанцев.

Лавина сошла на спортсменов во вторник. Высота горы Уаскаран, находящейся в Андах, достигает 6,76 тыс. метров. Она считается самой высокой в Перу и четвертой по этому показателю во всей Южной Америке.

Напомним, в южной части Перуанских Анд объявлено чрезвычайное положение после того, как у местных жителей от холода погибли тысячи животных.

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