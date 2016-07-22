Мощные ливни в Китае: 14 погибших, более 70 пропавших без вести (фото)

Почти 2 тысячи человек пострадали.

Мощные ливни в Китае / @XHNews

Проливные дожди, которые заливают китайскую провинцию Хэйбей в последние дни, стали причиной гибели 14 человек. Об этом в Twitter сообщает агентство "Синьхуа".

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В данный момент известно о 1995 пострадавших, еще 72 человека пропали без вести.

Мощные ливни в Китае / @XHNews

Как сообщалось, из-за прорыва плотины в центральном Китае пришлось эвакуировать около 34 тысяч жителей подверженных затоплению районов. Поврежденный участок дамбы увеличивается, уровень воды продолжает расти.

Сильные дожди продолжаются в разных районах Китая с конца июня. Обильные осадки вызвали наводнения, а также сход селей и оползней. Особенно тяжелая ситуация сложилась в ряде регионов в бассейне реки Янцзы.

Мощные ливни в Китае / @XHNews

По данным властей, в общей сложности от стихийного бедствия пострадали свыше 1,5 тысячи уездов страны. По последним данным, в результате удара стихии погибли 237 человек, еще 93 числятся пропавшими без вести.