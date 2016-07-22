В Киеве сегодня дождливая погода, днем до +20°

Согласно данным Погода УНИАН , в пятницу, 22 июля, в столице воздух прогреется до +20°, пройдет дождь.

В Киеве сегодня дождь / blog.drive24.co.uk

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 05:12, а закатится в 20:5.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Украине местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +30°.

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