Сегодня в Украине до +30°, местами пройдут дожди (карта)

08:05, 22 июля 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 июля в Украине местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +30°.

otzyv.ru
В Украине местами дожди / otzyv.ru

В столице сегодня дождь, днем +20°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.

Водителей на украинских автодорогах ожидает дождливая погода, температура до +27°

Во Львове 22 июля солнечно, температура воздуха днем +24°. Ветер западный и северо-западный, слабый. 

В Луцке сегодня ожидается дождь. Температура воздуха днем +20°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пройдет ливень. Температура +20°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +30°, ветер переменный, до 5.9 м/с.

УНИАН
В Украине до +30° / УНИАН

В Харькове пройдет ливень. Температура до +18°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +27°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +22°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +27°. Ветер переменный, до 9.2 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +22°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке сегодня малооблачно, температура днем +24°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.

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