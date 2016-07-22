Сегодня в Украине до +30°, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 22 июля в Украине местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +30°.
В столице сегодня дождь, днем +20°. Ветер переменный, до 6.1 м/с.
Водителей на украинских автодорогах ожидает дождливая погода, температура до +27°
Во Львове 22 июля солнечно, температура воздуха днем +24°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня ожидается дождь. Температура воздуха днем +20°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу пройдет ливень. Температура +20°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +30°, ветер переменный, до 5.9 м/с.
В Харькове пройдет ливень. Температура до +18°, ветер переменный, слабый.
В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +27°. Ветер переменный, до 6.0 м/с.
В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +22°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +27°. Ветер переменный, до 9.2 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, днем +22°. Ветер переменный, слабый.
На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел (видео)
В Северодонецке сегодня малооблачно, температура днем +24°. Ветер переменный, до 6.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°