В Центральном Китае из-за прорыва дамбы эвакуированы десятки тысяч человек (видео)

Прорыв дамбы произошел в четверг в районе города Тяньмэнь (провинция Хубэй, Центральный Китай) из-за продолжавшихся несколько дней сильных проливных дождей.

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Властям пришлось эвакуировать около 34 тысяч жителей из подверженных затоплению районов, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Сина".

Отмечается, что поврежденный участок дамбы увеличивается, уровень воды продолжает расти. Других подробностей произошедшего не приводится.

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Сильные дожди продолжаются в разных районах Китая с конца июня. Обильные осадки вызвали наводнения, а также сходы селей и оползней. Особо тяжелая ситуация сложилась в ряде регионов в бассейне реки Янцзы.

По данным властей, в общей сложности от стихийных бедствий пострадали более 1,5 тысячи уездов страны. По последним данным, в результате удара стихии погибли 237 человек, еще 93 числятся пропавшими без вести.