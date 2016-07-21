Завтра в Киеве пройдет дождь, днем до +20°

Согласно данным УНИАН Погода, в пятницу, 22 июля, в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +20°.

В Киеве завтра дожди / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +18°.

Ветер переменный, до 6.7 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 05:12, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Украине температура поднимется до +30°. В некоторых областях пройдут дожди.

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