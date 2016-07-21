Сильный шторм накрыл американский штат Миннесота

16:12, 21 июля 2016
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В городе Дулут местные власти просят жителей не выходить на улицы из-за непогоды.

twitter.com @TwinCitiesDan
Шторм накрыл американский штат Миннесота / twitter.com @TwinCitiesDan

Как сообщает The Weather Channel, сильная гроза прошла в 3-4 утра по местному времени.

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Ветер, скорость которого достигала 112 км/ч, повалил деревья и повредил линии электропередач.

В Дулуте более 57 тыс. пользователей остаются без электричества.

Напомним, в канадской провиниции Манитоба в среду прошли не менее трех торнадо. В результате стихии с домов посрывало крыши, деревья были вырваны с корнем, а некоторые дома даже сдвинулись на несколько десятков сантиметров.

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