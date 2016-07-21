В Украине завтра до +30°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)

18:30, 21 июля 2016
1271
0

Согласно данным УНИАН Погода, 22 июля в Украине температура поднимется до +30°. В некоторых областях пройдут дожди.

panoramio.com, Геннадий Казакевич
В большинстве украинских областей завтра без осадков / panoramio.com, Геннадий Казакевич

В Киеве завтра дождь, ночью +13°, днем +20°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.

Водителей на украинских автодорогах ожидает дождливая погода, температура до +27°

Во Львове 22 июля ожидается солнечная погода, ночью +12°, днем +24°. Ветер западный северо-западный, слабый.

В Луцке завтра пройдет ливень. Температура воздуха ночью +15°, днем +21°. Ветер северо-западный, до 5.3 м/с.

В Виннице в пятницу прогнозируют дождь. Температура ночью +13°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +15°, днем +30°, ветер западный и северо-западный, умеренный.

УНИАН
Завтра в Украине температура поднимется до +30° / УНИАН

В Харькове в пятницу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +19°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +14°, днем +21°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, до 8.8 м/с.

В Краматорске в пятницу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +22°, ветер переменный, слабый.

На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел (видео)

В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +14°, днем +22°. Ветер переменный, легкий.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей