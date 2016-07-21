В Украине завтра до +30°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, 22 июля в Украине температура поднимется до +30°. В некоторых областях пройдут дожди.
В Киеве завтра дождь, ночью +13°, днем +20°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.
Водителей на украинских автодорогах ожидает дождливая погода, температура до +27°
Во Львове 22 июля ожидается солнечная погода, ночью +12°, днем +24°. Ветер западный северо-западный, слабый.
В Луцке завтра пройдет ливень. Температура воздуха ночью +15°, днем +21°. Ветер северо-западный, до 5.3 м/с.
В Виннице в пятницу прогнозируют дождь. Температура ночью +13°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +15°, днем +30°, ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Харькове в пятницу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +19°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +14°, днем +21°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, до 8.8 м/с.
В Краматорске в пятницу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +22°, ветер переменный, слабый.
На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел (видео)
В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +14°, днем +22°. Ветер переменный, легкий.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+35°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +13°
-
Киев+28°... +16°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+23°... +13°
-
Львов+22°... +14°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+31°... +16°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+21°... +14°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+30°... +18°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+21°... +16°