В Украине завтра до +30°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, 22 июля в Украине температура поднимется до +30°. В некоторых областях пройдут дожди.

В большинстве украинских областей завтра без осадков / panoramio.com, Геннадий Казакевич

В Киеве завтра дождь, ночью +13°, днем +20°. Ветер переменный, до 6.7 м/с.

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Во Львове 22 июля ожидается солнечная погода, ночью +12°, днем +24°. Ветер западный северо-западный, слабый.

В Луцке завтра пройдет ливень. Температура воздуха ночью +15°, днем +21°. Ветер северо-западный, до 5.3 м/с.

В Виннице в пятницу прогнозируют дождь. Температура ночью +13°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +15°, днем +30°, ветер западный и северо-западный, умеренный.

Завтра в Украине температура поднимется до +30° / УНИАН

В Харькове в пятницу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +19°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +14°, днем +21°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +17°, днем +27°. Ветер переменный, до 8.8 м/с.

В Краматорске в пятницу пройдет дождь, температура ночью +13°, днем +22°, ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +14°, днем +22°. Ветер переменный, легкий.

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