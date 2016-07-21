В Перуанских Андах из-за сильного холода объявили чрезвычайное положение

15:14, 21 июля 2016
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В южной части Перуанских Анд объявлено чрезвычайное положение после того, как у местных жителей от холода погибли тысячи животных.

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В Перуанских Андах из-за сильного холода объявили чрезвычайное положение / heifer12x12.com

Правительство Перу пообещало выплатить населению 3 млн долларов помощи, передает Al Jazeera.

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На данный момент еще 300 тыс. животных находятся под угрозой, поскольку ожидается, что температура упадет до -23°.

Кроме того, в регионе около 14 тыс. детей из-за низких температур страдают от респираторных заболеваний. На данный момент умерли 105 детей.

Прогнозы неутешительные: метеорологи говорят, что в ближайшее время снегопад в горах не прекратится.

Напомним, в Тибете из-за схода лавины погибли 9 человек.

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