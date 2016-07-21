В Канаде прошла серия торнадо (видео)

14:02, 21 июля 2016
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В канадской провиниции Манитоба в среду прошли не менее трех торнадо.

twitter.com @westernmb71
В Канаде прошла серия торнадо / twitter.com @westernmb71

На юго-западе провинции Манитоба вчера, 20 июля, были замечены три отдельных торнадо, сообщает cbc.ca.

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В результате стихии с домов посрывало крыши, деревья были вырваны с корнем, а некоторые дома даже сдвинулись на несколько десятков сантиметров.

Сообщений о пострадавших пока не поступало. Местные жители проверяют, все ли в порядки с их соседями, а спасатели ведут поиски жителей разрушенных домов.

Напомним, не менее 75 человек погибли или пропали без вести после наводнения в Китае, которое началось в понедельник.

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