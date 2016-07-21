Водителей на украинских автодорогах ожидает дождливая погода, температура до +27°
Сегодня и в пятницу на дорогах Украины ожидаются осадки, температура до +27°.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня в Киевской области пройдет дождь. Температура +16°… +28°. Завтра на этом маршруте температура до +29°, местами ожидаются осадки.
На трассе Киев - Ужгород в Житомирской и Киевской областях пройдет дождь, температура в дороге +16° … +25°. В пятницу ожидаются осадки, температура до +28°.
Сегодня в Украине до +27°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +26°, преимущественно без осадков. Завтра на данном маршруте ожидаются дожди, температура до +27°.
В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +24°. 22 июля путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди с грозами, температура +19°… +20°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня практически без осадков, температура +16° … +25°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди, температура до +27°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°