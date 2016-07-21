Водителей на украинских автодорогах ожидает дождливая погода, температура до +27°

Сегодня и в пятницу на дорогах Украины ожидаются осадки, температура до +27°.

Водителей на украинских автодорогах ожидает дождливая погода / УНИАН

Согласно прогнозу УНИАН Погода, по маршруту Киев - Одесса сегодня в Киевской области пройдет дождь. Температура +16°… +28°. Завтра на этом маршруте температура до +29°, местами ожидаются осадки.

На трассе Киев - Ужгород в Житомирской и Киевской областях пройдет дождь, температура в дороге +16° … +25°. В пятницу ожидаются осадки, температура до +28°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +26°, преимущественно без осадков. Завтра на данном маршруте ожидаются дожди, температура до +27°.

В направлении Харькова сегодня синоптики прогнозируют осадки. Температура в дороге до +24°. 22 июля путешествующих по этому маршруту будут ожидать дожди с грозами, температура +19°… +20°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня практически без осадков, температура +16° … +25°. По данному направлению в пятницу местами пройдут дожди, температура до +27°.

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