Зима в Австралии бьет температурные рекорды
Тропический воздух принес дожди и рекордно высокие для зимы температуры в Австралию.
В Канберре воздух прогрелся до 18.8 градусов тепла по Цельсию, что является рекордным показателем за 41 год, передает Al Jazeera.
Июнь-2016 стал самым жарким в современной истории
В Сиднее температура опустилась всего до +16,5°, поэтому ночь 19 июля стала самой теплой июльской ночью за 24 года.
Отмечается, что такие высокие температуры связаны с сильной облачностью и туманами. Однако, по прогнозам, такая погода продержится только до выходных.
Напомним, на Австралию обрушился сильный шторм. Из-за сильного ветра дерево упало на 71-летнего мужчину, в результате чего он скончался.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+24°... +15°
-
Днепр+33°... +20°
-
Донецк+33°... +17°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+35°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +13°
-
Киев+28°... +16°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+33°... +17°
-
Луцк+23°... +13°
-
Львов+22°... +14°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+32°... +20°
-
Полтава+30°... +18°
-
Ровно+23°... +12°
-
Симферополь+31°... +16°
-
Сумы+26°... +17°
-
Тернополь+21°... +14°
-
Харьков+30°... +17°
-
Херсон+36°... +19°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+30°... +18°
-
Чернигов+26°... +15°
-
Черновцы+21°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 61 %
Давление: 753 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей