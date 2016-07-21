Зима в Австралии бьет температурные рекорды

11:16, 21 июля 2016
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Тропический воздух принес дожди и рекордно высокие для зимы температуры в Австралию.

twitter.com @SarahMotherwell
Зима в Австралии бьет температурные рекорды / twitter.com @SarahMotherwell

В Канберре воздух прогрелся до 18.8 градусов тепла по Цельсию, что является рекордным показателем за 41 год, передает Al Jazeera.

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В Сиднее температура опустилась всего до +16,5°, поэтому ночь 19 июля стала самой теплой июльской ночью за 24 года.

Отмечается, что такие высокие температуры связаны с сильной облачностью и туманами. Однако, по прогнозам, такая погода продержится только до выходных.

Напомним, на Австралию обрушился сильный шторм. Из-за сильного ветра дерево упало на 71-летнего мужчину, в результате чего он скончался.

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