В результате наводнения на севере Китая погибли или пропали без вести 75 человек

09:55, 21 июля 2016
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Не менее 75 человек погибли или пропали без вести после наводнения в Китае, которое началось в понедельник.

Reuters
Reuters

Об этом сегодня сообщило правительство страны, передает sina.com.

С начала 2016 года 576 человек в Китае погибли или пропали без вести из-за непогоды.

Из-за сильного ливня в Китае погибли 7 человек

Спасателям пришлось эвакуировать десятки тысяч людей, экономический ущерб от наводнений вырос на сотни миллионов долларов.

Сообщается, что уровень воды в реках превышает показатели 1998 года, когда одно из худших наводнений в Китае привело к гибели 4150 человек.

Напомним, в среду, 20 июля, из-за проливных дождей в столице Китая Пекине закрыли несколько станций метро, аэропорты отменили сотни рейсов.

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