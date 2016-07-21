В Киеве объявили штормовое предупреждение

До конца суток 21 июля в Киеве ожидаются шквалы 15-18 м/с.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По Киеву с удержанием до конца суток 21 июля гроза, шквал 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел.

В ГУ ГСЧС Полтавщины сообщили, что на Чернухинщине пострадали 15 сел. Всего повреждено 280 домов и хозяйственных построек. Также пострадали 6 школ, 2 детских сада, медицинская амбулатория и др. здания.