В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +18°

08:30, 21 июля 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, 21 июля в столице воздух прогреется до +18°, пройдет дождь.

REUTERS
 REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

На дорогах Украины температура поднимется до +27°, местами пройдут дожди

Сегодня солнце в столице взошло в 05:11, а закатится в 20:56.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 июля, в Украине местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +27°.

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