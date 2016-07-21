Сегодня в Украине до +27°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 21 июля, в Украине местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +27°.

В большинстве украинских областей сегодня без осадков / ua-travels.livejournal.com

В столице сегодня возможен дождь, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

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Во Львове 21 июля солнечно, температура воздуха днем +23°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +18°. Ветер западный и северо-западный, до 6.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг пройдет ливень. Температура +16°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +27°, ветер западный и северо-западный, до 5.9 м/с.

УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +23°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +26°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +25°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +27°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +25°. Ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке сегодня малооблачно, температура днем +26°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

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