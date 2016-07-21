Сегодня в Украине до +27°, в некоторых областях ожидаются дожди (карта)

08:07, 21 июля 2016
1538
0

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 21 июля, в Украине местами пройдут дожди. Днем воздух прогреется до +27°.

ua-travels.livejournal.com
В большинстве украинских областей сегодня без осадков / ua-travels.livejournal.com

В столице сегодня возможен дождь, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 5.5 м/с.

На дорогах Украины температура поднимется до +27°, местами пройдут дожди

Во Львове 21 июля солнечно, температура воздуха днем +23°. Ветер западный и северо-западный, умеренный. 

В Луцке сегодня небольшая облачность. Температура воздуха днем +18°. Ветер западный и северо-западный, до 6.2 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг пройдет ливень. Температура +16°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +27°, ветер западный и северо-западный, до 5.9 м/с.

УНИАН
УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +23°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня малооблачно. Температура днем +26°. Ветер переменный, до 5.1 м/с.

В Днепре небольшая облачность. Температура воздуха +25°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +27°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +25°. Ветер переменный, легкий.

На Полтавщине из-за сильного ветра пострадали 15 сел (видео)

В Северодонецке сегодня малооблачно, температура днем +26°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей