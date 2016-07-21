В РФ из-за аномальной жары пешеходы прилипают к асфальту (видео)

02:14, 21 июля 2016
2480
0

В социальных сетях набирает популярность ролик, на котором запечатлены жители Волгограда, прилипшие к расплавленному из-за жары асфальту.

скриншот
В Волгограде из-за жары пешеходы прилипли к асфальту./ скриншот

Об этом сообщает rg.ru.

Герои видео "Реальный стеб от дорожников" - мужчины, женщины и пожилые люди - пытаются перейти центральную улицу города, но теряют в "свежем" асфальте сланцы, сандали и прочую обувь. Некоторые пытаются перебежать опасный участок на носочках, другие - переносят товарищей на спинах.

"За происходящим наблюдают полицейские, которые однако остаются равнодушными зрителями и не помогают попавшим в неприятную ситуацию пешеходам", - говорится в сообщении.

В Харькове выдался самый жаркий июль - температура побила все рекорды

Аномальная жара внесла нежелательные корректировки в ход ремонта основных магистралей Волгограда. Ремонтники покрывают дороги щебеночно-мастичным асфальтобетоном с битумом, который в условиях необычайно высоких температур размягчается до жидкого состояния, и автомобили разносят его с места ремонта по всем дорогам. Для устранения проблемы дорожники наносят на поверхность асфальтобетона специальный раствор, препятствующий "липучести".

Напомни, июнь-2016 стал самым жарким в современной истории.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27° В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +27°
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей