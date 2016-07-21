В РФ из-за аномальной жары пешеходы прилипают к асфальту (видео)

В социальных сетях набирает популярность ролик, на котором запечатлены жители Волгограда, прилипшие к расплавленному из-за жары асфальту.

В Волгограде из-за жары пешеходы прилипли к асфальту./ скриншот

Об этом сообщает rg.ru.

Герои видео "Реальный стеб от дорожников" - мужчины, женщины и пожилые люди - пытаются перейти центральную улицу города, но теряют в "свежем" асфальте сланцы, сандали и прочую обувь. Некоторые пытаются перебежать опасный участок на носочках, другие - переносят товарищей на спинах.

"За происходящим наблюдают полицейские, которые однако остаются равнодушными зрителями и не помогают попавшим в неприятную ситуацию пешеходам", - говорится в сообщении.

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Аномальная жара внесла нежелательные корректировки в ход ремонта основных магистралей Волгограда. Ремонтники покрывают дороги щебеночно-мастичным асфальтобетоном с битумом, который в условиях необычайно высоких температур размягчается до жидкого состояния, и автомобили разносят его с места ремонта по всем дорогам. Для устранения проблемы дорожники наносят на поверхность асфальтобетона специальный раствор, препятствующий "липучести".

Напомни, июнь-2016 стал самым жарким в современной истории.