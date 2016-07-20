Из-за сильных дождей в аэропорту Пекина отменили сотни рейсов

В среду, 20 июля, из-за проливных дождей в столице Китая Пекине закрыли несколько станций метро, аэропорты отменили сотни рейсов.

Reuters

Власти предупредили, что дождь может идти всю ночь, выпадет около 100 мм осадков, передает Reuters.

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Международный аэропорт Шоуду (главный аэропорт Китая) отменил более 200 рейсов.

На данный момент информации о жертвах нет.

Напомним, во вторник на Китай обрушились проливные дожди, погибли 7 человек.