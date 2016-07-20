Киевлянам на завтра обещают дождливую погоду, температура до +18°

19:00, 20 июля 2016
968
0

Согласно данным УНИАН Погода, 21 июля в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +18°.

lifekiev.com
В столице завтра пройдет дождь / lifekiev.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +15°.

Ветер западный и северо-западный, до 6.3 м/с.

На дорогах Украины температура поднимется до +27°, местами пройдут дожди

Завтра солнце в столице взойдет в 05:11, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 июля, в Украине температура поднимется до +28°. В некоторых областях пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Из-за гроз в Индии погибли 13 человек Из-за гроз в Индии погибли 13 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
61 %
753 мм
3.2 м/с
2 %
Лента новостей