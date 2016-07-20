Киевлянам на завтра обещают дождливую погоду, температура до +18°

Согласно данным УНИАН Погода, 21 июля в столице пройдет дождь, температура воздуха днем +18°.

В столице завтра пройдет дождь / lifekiev.com

К вечеру в Киеве температура воздуха немного понизится - до +15°.

Ветер западный и северо-западный, до 6.3 м/с.

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Завтра солнце в столице взойдет в 05:11, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 июля, в Украине температура поднимется до +28°. В некоторых областях пройдут дожди.

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