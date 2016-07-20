В Украине в четверг местами пройдут дожди, днем до +28° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 21 июля, в Украине температура поднимется до +28°. В некоторых областях пройдут дожди.

В некоторых областях завтра пройдут дожди / blog.drive24.co.uk

В Киеве завтра дождь, ночью +13°, днем +18°. Ветер западный и северо-западный, до 6.3 м/с.

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Во Львове 21 июля ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°. Ветер западный северо-западный, умеренный.

В Луцке завтра пройдет ливень. Температура воздуха ночью +14°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 8.0 м/с.

В Виннице в четверг прогнозируют дождь. Температура ночью +13°, днем +16°. Ветер западный и северо-западный, до 6.1 м/с.

Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +16°, днем +28°, ветер западный и северо-западный, умеренный.

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +13°, днем +23°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +15°, днем +24°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +19°, днем +26°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Краматорске в четверг небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°, ветер переменный, легкий.

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В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +14°, днем +23°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 2.3 м/с.

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