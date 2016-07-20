В Украине в четверг местами пройдут дожди, днем до +28° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, в четверг, 21 июля, в Украине температура поднимется до +28°. В некоторых областях пройдут дожди.
В Киеве завтра дождь, ночью +13°, днем +18°. Ветер западный и северо-западный, до 6.3 м/с.
На дорогах Украины температура поднимется до +27°, местами пройдут дожди
Во Львове 21 июля ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +21°. Ветер западный северо-западный, умеренный.
В Луцке завтра пройдет ливень. Температура воздуха ночью +14°, днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 8.0 м/с.
В Виннице в четверг прогнозируют дождь. Температура ночью +13°, днем +16°. Ветер западный и северо-западный, до 6.1 м/с.
Одесситам на завтра обещают малооблачную погоду. Температура ночью +16°, днем +28°, ветер западный и северо-западный, умеренный.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью +13°, днем +23°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики прогнозируют небольшую облачность. Температура ночью +15°, днем +24°. Ветер переменный, до 3.8 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +27°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +19°, днем +26°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Краматорске в четверг небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +23°, ветер переменный, легкий.
В Черниговской области за сутки разряды молнии вызвали 4 пожара
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +14°, днем +23°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 2.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +15°
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Днепр+33°... +20°
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Донецк+33°... +17°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+35°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +13°
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Киев+28°... +16°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+33°... +17°
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Луцк+23°... +13°
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Львов+22°... +14°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+32°... +20°
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Полтава+30°... +18°
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Ровно+23°... +12°
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Симферополь+31°... +16°
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Сумы+26°... +17°
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Тернополь+21°... +14°
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Харьков+30°... +17°
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Херсон+36°... +19°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+30°... +18°
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Чернигов+26°... +15°
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Черновцы+21°... +16°