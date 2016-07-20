В Донецкой области удары молнии привели к двум пожарам

Вчера, 19 июля, на территории Донецкой области непогода причинила большой ущерб населению.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 19 июля в 07:25 в Службу спасения на номер "101" поступило сообщение о том, что в городе Лимане по улице Обороны молния попала в жилой дом и вызвала пожар. К месту происшествия были направлены спасатели. По прибытию на месте происшествия было установлено, что горит 30 кв. м кровли жилого дома. Благодаря действиям пожарных в 07:40 пожар был локализован, а в 09:15 - ликвидирован. Жертв и пострадавших не было.

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В этот же день в 08:50 на номер "101" поступило очередное сообщение о пожаре, вызванном разрядом молнии. На этот раз горела насосная станция, расположенная вблизи села Диброва Лиманского района Донецкой области. К месту происшествия немедленно выехало дежурное отделение 69-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар был локализован в 09:23. В 10:01 пожар был окончательно ликвидирован. В результате возгорания никто не пострадал, было уничтожено 50 кв. м кровли и 100 кв. м деревянной облицовки.

Напомним, в течение суток 19 июля подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 11 выездов для тушения пожаров, из которых 3 произошли из-за попадания молнии.