В Тибете из-за схода лавины погибли 9 человек

13:50, 20 июля 2016
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Жертвы были жителями деревни в префектуре Нгари.

twitter.com @XHNews
В Тибете из-за схода лавины погибли 9 человек / twitter.com @XHNews

Как сообщает The Weather Channel, снег похоронил под собой также 350 овец и 110 яков. Кроме того, на ледниках появились трещины.

В итальянских Альпах выпал снег

Спасатели считают, что существует опасность схода новых лавин, поэтому эвакуировали местных жителей.

Напомним, по меньшей мере четверо человек погибли во время схода лавины в итальянских Альпах, спасатели ищут других пропавших альпинистов, которые могли оказаться под снегом.

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