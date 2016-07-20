Жертвы были жителями деревни в префектуре Нгари.

В Тибете из-за схода лавины погибли 9 человек / twitter.com @XHNews

Как сообщает The Weather Channel, снег похоронил под собой также 350 овец и 110 яков. Кроме того, на ледниках появились трещины.

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Спасатели считают, что существует опасность схода новых лавин, поэтому эвакуировали местных жителей.

Напомним, по меньшей мере четверо человек погибли во время схода лавины в итальянских Альпах, спасатели ищут других пропавших альпинистов, которые могли оказаться под снегом.