На Харьковщине за сутки ликвидировали 3 пожара из-за попадания молний
В течение суток 19 июля подразделения Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 11 выездов для тушения пожаров, из которых 3 произошли из-за попадания молнии.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.
Так, в 6:19 подразделение ГСЧС Богодуховского района выезжало по сигналу тревога в частный сектор по улице Центральной, 5 в селе Кадница. На момент прибытия спасателей горела хозяйственная постройка на площади 40 квадратных метров. В 8:12 пожар был ликвидирован.
В 13:46 спасатели выезжали в село Савинцы Балаклейского района. Там возле дома по улице Пятихатки, 7 горело дерево. В 14:07 пожар был ликвидирован.
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В 15:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, произошла в частном жилом доме по улице Балтийской, 5 села Тройчатое Первомайского района. На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции крыши и фронтон на площади около 5 квадратных метров. В 16:34 пожар был ликвидирован.
Все три случая возникли из-за попадания молнии.
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